Golden Retriever war bei seiner Rettung schwer gezeichnet: Wie er jetzt aussieht, ist kaum zu glauben

Thailand - Ihre Besitzer waren durchaus noch da, als Golden-Retriever-Dame Tina gefunden wurde. Doch sie interessierten sich schon lange nicht mehr für das draußen angekettete Tier. Entsprechend leichtes Spiel hatte Tierschützer Niall Harbison, als er die schwer gezeichnete Hündin in Thailand retten wollte. Die Besitzer waren froh, den Vierbeiner loszuwerden, gaben Tina freiwillig her.

Sie sah wirklich schlimm aus: Golden Retriever Tina vor ihrer Rettung. © Twitter/Screenshot/@NiallHarbison

Der Ire, der es sich zur Lebensaufgabe gemacht hat, Hunden in Thailand zu helfen, hatte danach eine schwere Aufgabe vor sich.

Im Gespräch mit Newsweek erklärte er: "Sie wurde eindeutig zur Welpenaufzucht verwendet und wog nur noch 27,5 Pfund (ca. 12 kg), während ein typischer Golden Retriever 55 Pfund (ca. 25 kg) wiegt".

Außerdem sei Tina an schwerer Räude erkrankt gewesen, habe in der heißen Sonne nur schmutziges Wasser gehabt, um ihren Durst zu stillen.

"Sie hing schon so lange an der Kette, dass ihre Muskeln an den Hinterbeinen schwächer geworden waren und sie nur noch mit Mühe laufen konnte", sagte Harbison.



Für ihre Besitzer war sie nutzlos geworden, da sie keine weiteren Welpen mehr gebären konnte.