Golden-Retriever-Welpe muss Abschied von Familie nehmen: Anlass bricht so vielen das Herz

New York (USA) - Dieses TikTok-Video ist ein zweischneidiges Schwert: Es handelt von einem bittersüßen Abschied, aber auch von einem Aufbruch in eine hoffnungsvolle Zukunft. Die Rede ist von Golden-Retriever-Welpe Riley, der in dem Clip nicht nur vielen Zuschauern das Herz bricht, sondern auch seinem zukünftigen Frauchen Catherine.