Golden Retriever will nicht zu seinem Spielkorb gehen: Was er dann tut, amüsiert so viele

Atlanta (Georgia) - Dieser Hund ist eine Marke für sich. Golden Retriever Gus aus Atlanta, Georgia, hat laut seinem Frauchen Angst vor seinem Spielkorb. Was wie ein Witz klingt, ist in einem kuriosen Video zu sehen. Darin traut sich die Fellnase tatsächlich nicht an den Aufbewahrungsort seiner Schätze. Was er dann tut, amüsiert inzwischen Hunderttausende TikTok-User.