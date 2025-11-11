Hündin landet mit nur vier Monaten im Tierheim: Findet Narja noch ihr Glück?

Bergheim - Dobermann Narja hatte sich ihren Start ins Leben wahrlich anders vorgestellt, denn mit nur vier Monaten sitzt die Junghündin bereits im Tierheim Bergheim bei Köln und ist auf der Suche nach neuen Besitzern. Unterstützt wird die Vierbeinerin dabei von den engagierten Mitarbeitern.

Dobermann-Hündin Narja ist erst vier Monate alt, sucht aber schon ein neues Zuhause. © Tierheim Bergheim/Website

Auf ihrer Website stellten die Bergheimer Tierretter ihren Neuankömmling in dieser Woche ausführlich vor und schilderten dabei auch die Geschichte der Junghündin, die von ihrer Familie im Tierheim abgegeben worden war, nachdem das Kind der Leute erkrankt war.

So muss die im Juni 2025 geborene Dobermann-Lady im zarten Alter von vier Monaten nochmal von vorne anfangen, wobei das Tierheim aber hoffentlich nur eine kurze Zwischenstation im Leben von Narja ist.

Ihre Pfleger beschreiben die Vierbeinerin nämlich als "ganz tolle Hündin" und waren sich sicher, dass die Fellnase der Einrichtung bald wieder den Rücken kehren wird.

Narja ist nach Angaben der Tierretter ein echter Wirbelwind, zeichnet sich durch ihr aktives, verspieltes und neugieriges Wesen aus und ist manchmal auch "ein wenig wild". Aufgrund ihres jungen Alters knabbert sie ab und zu schon mal Gegenstände an - und stiehlt auch gern etwas vom Tisch, wenn keiner hinschaut. "Aber hey, sie ist ja noch ein halbes Kind", scherzten die Tierretter.