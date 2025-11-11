Hündin landet mit nur vier Monaten im Tierheim: Findet Narja noch ihr Glück?
Bergheim - Dobermann Narja hatte sich ihren Start ins Leben wahrlich anders vorgestellt, denn mit nur vier Monaten sitzt die Junghündin bereits im Tierheim Bergheim bei Köln und ist auf der Suche nach neuen Besitzern. Unterstützt wird die Vierbeinerin dabei von den engagierten Mitarbeitern.
Auf ihrer Website stellten die Bergheimer Tierretter ihren Neuankömmling in dieser Woche ausführlich vor und schilderten dabei auch die Geschichte der Junghündin, die von ihrer Familie im Tierheim abgegeben worden war, nachdem das Kind der Leute erkrankt war.
So muss die im Juni 2025 geborene Dobermann-Lady im zarten Alter von vier Monaten nochmal von vorne anfangen, wobei das Tierheim aber hoffentlich nur eine kurze Zwischenstation im Leben von Narja ist.
Ihre Pfleger beschreiben die Vierbeinerin nämlich als "ganz tolle Hündin" und waren sich sicher, dass die Fellnase der Einrichtung bald wieder den Rücken kehren wird.
Narja ist nach Angaben der Tierretter ein echter Wirbelwind, zeichnet sich durch ihr aktives, verspieltes und neugieriges Wesen aus und ist manchmal auch "ein wenig wild". Aufgrund ihres jungen Alters knabbert sie ab und zu schon mal Gegenstände an - und stiehlt auch gern etwas vom Tisch, wenn keiner hinschaut. "Aber hey, sie ist ja noch ein halbes Kind", scherzten die Tierretter.
Dobermann-Hündin Narja sucht ein liebevolles Zuhause bei erfahrenen Menschen
Nach Angaben ihrer ehemaligen Besitzer ist die Junghündin stubenrein und läuft auch super an der Leine mit - dennoch ist Narja keine Kandidatin für Anfänger, sondern für erfahrene Dobermann-Fans, die die Bedürfnisse dieser Rasse genau kennen.
"Naja ist kein Hund, den man so nebenbei hält: Hier ist viel Zeit gefragt, vor allem aber auch die Lust, sich mit der Hündin zu beschäftigen und mit ihr viel zu unternehmen", informierten die Mitarbeiter potenzielle Interessenten vorab und drückten ihrem Schützling die Pfoten, dass sie das Tierheim schon bald wieder verlassen kann.
Wer die schöne Hündin kennenlernen möchte, kann per E-Mail an [email protected] Kontakt mit den Mitarbeitern aufnehmen. Alle ausführlichen Infos über Narja gibt's zudem auf der Website des Tierheims.
Titelfoto: Bildmontage: Tierheim Bergheim/Website