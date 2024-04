Trotz zahlreicher Anfragen: Hündin Lotti wartet vergeblich auf ein neues Zuhause

Am besten wäre es, wenn in der neuen Bleibe erst Kinder ab zwölf Jahren wohnen, da es für die kleine weiße Hündin sinnvoll sei, in einem ruhigen Haushalt zu leben.

Die kleine weiße Fellnase wurde 2014 geboren. © Screenshot/Tierheim Troisdorf

"Wenn sie den notwendigen Auslauf bekommt, kann sie gerne zu einer älteren Dame oder Herrn einziehen. Auch ein entsprechend ruhiger Artgenosse dürfte ebenfalls im Haushalt leben", glauben die Mitarbeiter des Tierheims Troisdorf.

Was sie allerdings nicht wissen, ist, "ob sie zu Katzen und/oder Kleintieren ziehen kann". Das müsse man einfach testen.

Zudem sei fraglich, ob Lotti mal eine Zeit alleine bleiben kann, denn im Tierheim neige sie schon mal dazu, ein wenig zu jammern, wenn sie alleine ist.

Da sie aber ansonsten eine freundliche kleine Hündin sei, hoffen die Mitarbeiter, dass Lotti ganz bald in ihr Traumzuhause ziehen kann. Dafür sei es jedoch nötig, den Instagram-Beitrag so häufig wie möglich zu teilen.

Sollte Euch Lotti gefallen und Ihr Interesse an einer Vermittlung haben, könnt Ihr Euch mit einer aussagekräftigen Nachricht, in der Ihr auch Eure Telefonnummer angebt, per E-Mail an das Tierheim Troisdorf wenden.