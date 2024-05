Hündin traut sich vor Angst nicht in ihr neues Zuhause: Dann schmelzen Herzen

Tomball (USA) - Was für eine bittersüße Szene! Vergangenen Monat bekam Desi Lu eine zweite Chance. Gina Thornton aus Tomball, Texas, holte die schüchterne Hündin aus dem Tierheim. Doch als die Frau mit der Fellnase in ihr Haus gehen wollte, zeigte sich, wie verängstigt diese wirklich war.

Deshalb baten mehrere TikToker um ein baldiges Update, in der Hoffnung, etwas positivere Nachrichten von dem Tier zu hören.

Zahlreiche Herzchen-Emojis und liebevolle Nachrichten finden sich dort. Viele haben Sorgen wegen der kleinen Hündin, auch weil sie so schmal wirkt.

Insgesamt hat der virale Hit seit Mitte April gut 1,2 Millionen Klicks erhalten. Besonders in der Kommentarspalte wird deutlich, wie sehr manche Zuschauer von der Szene bewegt sind.

Vergangenen Monat postete die Maklerin den Clip auf TikTok , schrieb im Kommentar: "Sie hatte Angst, hereinzukommen, aber ich versicherte ihr, dass es in Ordnung sei." Seitdem sind reihenweise Herzen geschmolzen.

Desi Lu blieb unsicher an der Türschwelle sitzen, wagte es nicht, ihrem neuen Frauchen zu folgen. Thornton fand den Moment so rührend, dass sie ihn auf Video festhielt.

Erleichterung pur: Desi Lu hat inzwischen Gewicht zugelegt und Angst abgebaut. Nun kann sie auch mit ihrem Frauchen Gina Thornton kuscheln. © TikTok/Screenshot/ginasellstexas

Schon bald antwortete Thornton mit einem weiteren Clip: "Ich kann es kaum erwarten, ihre Fortschritte bis zu einem ordentlichen Gewicht zu sehen", teilte sie mit.

Anfang Mai konnte sie dann richtig gute Neuigkeiten vermelden. So schrieb die Texanerin: "Es ist zwei Wochen her, dass wir Desi Lu adoptiert haben! Sie ist bereits ein Teil unserer Familie. Langsam kommt ihre verspielte Seite hier und da zum Vorschein. Sie folgt mir im ganzen Haus und stupst mich mit ihrer Pfote an, wenn ich nach Hause komme."

Im Clip ist zu sehen, dass die Hündin inzwischen ein gesundes Gewicht erreicht hat. Außerdem bekommt sie wie Thorntons andere beiden Hunde jede Menge Streicheleinheiten.

Was für ein Glück für Desi Lu, dass sie bei dieser liebevollen Familie gelandet ist.