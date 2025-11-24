 32.522

Hündin überlebte sieben Wochen allein: Tasha sucht liebevolles Zuhause

Nachdem Hündin Tasha nach ihrer Vermittlung entlief und sieben Wochen lang verschwunden war, sucht die sensible Vierbeinerin nun erneut ein liebevolles Zuhause.

Von Isabel Klemt

Großröhrsdorf (Sachsen) - Nachdem Hündin Tasha nach ihrer Vermittlung entlief und sieben Wochen lang verschwunden war, sucht die sensible Vierbeinerin nun erneut ein liebevolles Zuhause.

Tasha sehnt sich nach Menschen, die ihr Geduld, Sicherheit und Liebe schenken.
Wie der Tierschutzverein "Hoffnung für Tiere" berichtet, hat Tasha lange Zeit in einem polnischen Tierheim verbracht.

Nun sehnt sie sich nach Menschen, die ihr Geduld, Sicherheit und Liebe schenken - all das, was sie so sehr verdient.

Denn die junge Hündin braucht anfangs etwas Zeit, um Vertrauen zu fassen. Hat sie sich jedoch erst einmal geöffnet, zeigt Tasha ihre sanfte, liebevolle Seite und genießt Streicheleinheiten in vollen Zügen.

Die Hundedame liebt die Ruhe und die Natur. Spaziergänge, bei denen sie klettern oder im Wasser planschen kann, bereiten ihr besonders viel Freude.

Hündin Tasha sucht ein liebevolles Zuhause

Tasha ist bereit, ihr Herz an ihre eigene Familie zu schenken.
Hektik und Trubel meidet sie dabei lieber, denn laute Geräusche oder Straßenverkehr verunsichern sie noch. Mit geduldiger Begleitung wird Tasha jedoch lernen, damit umzugehen.

Die Hündin versteht sich zudem hervorragend mit anderen Hunden und wäre auch als Zweithund geeignet. Auch Katzen bereiten ihr keinerlei Probleme.

Weitere Informationen zu Vierbeiner und Vermittlung gibt es auf der Website des Tierheims.

Tasha kann es kaum erwarten, endlich ihre eigene Familie zu finden.

