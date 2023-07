Hund bekommt von Frauchen ein Plüschtier geschenkt: Was dann passiert, lässt Herzen schmelzen

New York (USA) - Diesen Hund erkennt man schon von Weitem!

Kevin führt seine Kuscheltiere jeden Tag aufs Neue aus! © Bildmontage: Twitter/Screenshot/aepetri1 (2)

Ursprünglich kommt der Australian Cattle Dog Kevin aus dem US-Bundesstaat Tennessee. Als er im Mai jedoch sein neues Frauchen, Alexandra Petri, kennenlernte, ging es für ihn einmal quer durch die Staaten nach New York City, um dort sein neues Leben zu beginnen.

Kaum war er in seiner neuen Heimat angekommen, nahm seine neue Besitzerin ihn gleich mit zu einer Hunde-Waschanlage in der Stadt, wo es sich Petri nicht nehmen ließ, ihrem neuen Schatz eine kleine Freude zu machen.

"Er war so brav, dass ich ihm ein Spielzeug schenkte", erklärte sie ihren 3500 Followern auf Twitter. Was sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste: Dieses Kuscheltier hatte innerhalb kürzester Zeit einen ganz besonderen Platz in Kevins Herzen eingenommen. "Er trug es den ganzen Weg nach Hause [und] im Bus."



Kein Wunder also, dass Petri nicht anders konnte, als ihm in den nächsten Wochen immer wieder mit einem neuen Schmuckstück für seine Sammlung zu überraschen. Und so wuchs der Spielzeugstapel tagtäglich weiter.

Doch keine Sorge! Diese liegen nicht etwa in einer Ecke der Wohnung herum und verstauben – ganz im Gegenteil!