Hund bekommt Weihnachtsgeschenk: Was er darin findet, gefällt ihm gar nicht

Newcastle (England) - Weihnachtszeit, Geschenkezeit, schönste Zeit - nicht so für Labrador-Dame "Hero", die mit ihrer Überraschung zum Fest alles andere als einverstanden war.

Doch statt eine freudige Reaktion zu zeigen, schnüffelte der Labrador nur wenige Sekunden lang an dem winzigen Welpen namens "Nora" in der Kiste und wandte sich dann schon fast angewidert ab.

Der Inhalt des bunten Kartons sollte ein ganz besonderes Geschenk für die Hündin werden, wartete darin doch ein neuer Freund auf sie. Jack hatte für "Hero" einen kleinen Welpen besorgt, damit sie nicht mehr so allein ist.

Welpe "Nora" und die Vierbeinerin sind mittlerweile ein Herz und eine Seele. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/jackkohl_

"Danke, aber nein danke", synchronisierte Jack seine Vierbeinerin für TikTok, wo er ein Video der amüsanten Situation veröffentlichte.

Tatsächlich schien "Hero" ihr vorzeitiges Weihnachtsgeschenk nicht so zu feiern, wie es sich ihr Herrchen ausgemalt hatte. Dafür sorgte ihre Reaktion aber für ordentlich Klicks und Tausende Lacher auf der Plattform. "Der Hundi scheint zu sagen: 'ZUR HÖLLE NEEEEEH'", kommentierte ein User amüsiert.

"Hero war überhaupt nicht interessiert und tat einfach so, als ob sie nicht existierte", erinnerte sich Jack laut Newsweek an den Moment. Allerdings haben die beiden Tiere wohl einfach nur eine Aufwärmphase gebraucht. Mittlerweile sollen sie nämlich "beste Freunde" sein, so ihr Besitzer.

Hero soll sich für den acht Wochen alten Welpen sogar "wie eine Mutter" aufführen. "Nora klettert über sie hinweg und leckt ständig Heros Ohren, und Hero liegt nur da", freute sich der Brite.