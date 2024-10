Hund bemerkt zum erstem Mal Baby im Bauch: Seine Reaktion verzaubert so viele

USA - Eine Schwangerschaft zu verkünden gehört (in den meisten Fällen) zu den schönsten Neuigkeiten, die man seinen Liebsten mitteilt. Ganz besonders wird es, wenn auch die tierischen Mitbewohner in das kleine Geheimnis, was noch im Mutterleib schlummert, eingeweiht werden. Eine Familie aus den USA durfte den Moment jetzt erleben und teilte ihn direkt mit der ganzen Welt.