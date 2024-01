Darum ist Hund "Fargo" ein armer Tropf: Wer gibt ihm trotzdem eine Chance?

Gießen - Der zwei Jahre alte Brasilianische Terrier Fargo ist laut den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Tierheims in Gießen leider ein "armer Tropf". Schuld daran ist seine Unsicherheit.

Fremden gegenüber ist Hund Fargo erst einmal sehr misstrauisch. © Tierschutzverein-Gießen und Umgebung e.V.

Glücklicherweise wird im Tierheim viel mit ihm an seiner Unsicherheit gearbeitet und in dieser Hinsicht hat sich auch schon einiges getan.

Als Fargo in das Tierheim gekommen war, habe das noch ganz anders ausgesehen. So zog der kleine Kerl erst einmal in eine Pflegestelle, wo man sich intensiver um ihn kümmern konnte.

Anfänglich habe er sich von ihm fremden Menschen nicht anfassen lassen. Aber auch Kleinigkeiten konnten Fargo in Angst versetzen - beispielsweise, wenn eine Mülltüte an einer Stelle lag, an der sie zuvor noch nicht gelegen hatte.

In diesem Fall müsse man sich die Zeit nehmen, um dem Hund zu zeigen, dass ihm hier keine Gefahr drohe.

Auch berichten die Tierpfleger, dass es zu Beginn seiner Zeit in der Pflegestelle eine schwierige Aufgabe gewesen sei, mit Fargo an der Leine spazieren zu gehen.

Seine Unsicherheit habe er nämlich zu kompensieren versucht, indem er laut pöbelnd durch die Gegend lief.