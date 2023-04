Hund freut sich auf den Strand: Wie der Labrador nur wenig später aussieht, geht steil viral

Sydney (Australien) - Was in 30 Minuten so alles passieren kann. Labrador Archie aus Sydney liebt den Strand so sehr, dass er nicht lange braucht, um sich dort mächtig zu verausgaben. So sehr, dass jetzt Millionen Menschen darüber schmunzeln, wie der Hund nach nur einer halben Stunde Toberei aussieht. Seit Anfang April geht das zugehörige Video auf TikTok steil viral.