Hund frisst 4000 US-Dollar: Dann tun seine Besitzer das Undenkbare

Denn nachdem sich der Hund an Geldscheinen im Wert von 4000 US-Dollar (circa 3657 Euro) satt gefressen hatte, sahen sie sich mit dem Undenkbaren konfrontiert. Sie mussten buchstäblich in seiner Scheiße wühlen.

Carrie Law (l.) versucht die Geldscheine zu waschen. Clayton Law hält einen wertvollen Kotbeutel hoch. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/ooolalaw

Nach einer Weile war ihnen klar, dass sie in dieser Situation tun mussten, was man eben tun muss. Sie ließen der Natur freien Lauf und sammelten fleißig Cecils volle Kotbeutel.

"Ich hätte nie gedacht, dass ich sagen könnte, dass ich Geld gewaschen habe, aber anscheinend gibt es für alles ein erstes Mal", witzelte Carrie. Doch nicht nur Cecils Kot enthielt zerfetzte Geldscheine. Ein Teil der Moneten lag auf dem Küchenboden verstreut, einen weiteren "hustete" er im Verlauf des Abends aus.



Die Bank habe erklärt, dass sie die zusammengeklebten Geldscheine mit den vollständigen Seriennummern auf Vorder- und Rückseite zurücknehmen würde, sagte Carrie.



Alles in allem "puzzelten" die Laws also in mühevoller Arbeit rund 3550 US-Dollar (circa 3245 Euro) wieder zusammen. Aus dem Rest will Carrie nun das "teuerste Kunstwerk" machen, wie sie sagt.

Sauer ist das Pärchen auf Cecil übrigens nicht. "Wir können ihm nicht böse sein – er ist ein sehr liebenswerter Hund", so das Frauchen.