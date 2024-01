Hund ignoriert Leckerli-Angebot: Was er stattdessen will, verzückt so viele

Sie wehrt sich nämlich erfolgreich gegen die Versuche einer Angestellten, sie unter die Theke zu drücken. Nach einer kleinen Rangelei schmachten sich beide Hunde schließlich ungehindert an.

Mitte Dezember ging das süße Video (siehe unten), in dem die Szene zu sehen ist, auf TikTok viral. Mehr als 179.000 User haben sich seitdem darüber amüsiert. Der Grund: Hinter der Theke steht eine Hündin, die Winston gehörig den Kopf verdreht.

Winston schmachtet seine "Traum-Fellnase" an - sie scheint alles andere als abgeneigt. © Screenshot/TikTok/@the3retrievers_

So war für Winston das Fressen bisher immer die Liebe seines Lebens. Dass er seine Prioritäten ausgerechnet in einer Bäckerei geändert hat, spricht umso mehr für die angehimmelte Hündin.

"Ich freue mich zu sehen, wie vielen Leuten dieses Video gefällt", erklärte unterdessen das stolze Frauchen.

Ob die Liebe der beiden Hunde eine Zukunft hat, verriet sie allerdings nicht.



In jedem Fall dürfte sich Winston in Zukunft fernab jeglicher Leckerlis auf weitere Gänge in die Bäckerei freuen.