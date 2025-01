05.01.2025 06:44 2.320 Hund ist unter verfilztem Fell nicht mehr zu erkennen: Wie er heute aussieht, bewegt so viele

Seit dreizehn Jahren macht sie den Job schon. Doch so etwas hat Hundefriseurin Vanessa De Prophetis in all der Zeit noch nicht gesehen.

Von Christian Norm

Kanada - Seit dreizehn Jahren macht sie den Job schon. Doch so etwas hat Vanessa De Prophetis in all der Zeit noch nicht gesehen. Die Hundefriseurin aus Kanada übernahm im vergangenen Monat einen Vierbeiner namens Angel von der "Niagara SPCA & Humane Society". Der Schock saß tief, als sie das arme Wesen sah! Was für ein Anblick! Bei diesem Hund wusste Vanessa De Prophetis im ersten Moment nicht einmal, wo hinten und vorne war. © TikTok/Screenshot/girlwithedogs "Ich hatte noch nie ein so stark verfilztes Tier gesehen, und es war fast unmöglich zu erkennen, welches Ende welches war", sagte De Prophetis diese Woche in einem Gespräch mit Newsweek. Das arme Geschöpf war auf Bahngleisen ausgesetzt worden. Doch im Tierheim glaubte niemand, dass Angel ein Streuner war. Die Tierschützer vermuteten, dass sie jahrelang in einem Käfig gehalten worden war. "Es war herzzerreißend, dass ein Mensch zugelassen hatte, dass sein Haustier in einen solchen Zustand geraten konnte", sagte De Prophetis dem US-Magazin. Hunde Junge Dackel in Scheune eingesperrt: Jetzt soll für Tito und Toto alles besser werden Am 16. Dezember postete die Hundefriseurin zwei Videos auf TikTok, in denen sie ihre zweieinhalbstündige Arbeit dokumentierte. TikTok-Videos zeigen Rettung der Hündin Am Ende kommt dieses zarte Hündchen zum Vorschein. © TikTok/Screenshot/girlwithedogs Damit sie Angels Körper besser spüren konnte, verzichtete die Kanadierin auf Handschuhe. Das verfilzte Fell ihrer tierischen Kundin bereitete dabei so viele Probleme, dass De Prophetis mehrere Scheren verschliss. Schließlich kam ein vergleichsweise kleines Hündchen zum Vorschein, das sofort in die Badewanne gesteckt wurde. "Ihr Badewasser war innerhalb von 30 Sekunden, nachdem sie darin eingetaucht war, komplett schwarz", sagte die TikTokerin dem News-Magazin. Als die arme Fellnase alles überstanden hatte, durfte sie endlich eine große Portion Hundefutter verspeisen. Ein Tierarzt stellte später eine Zahnerkrankung, ein Augengeschwür sowie Ohrenentzündungen, Hautinfektionen und Brustdrüsentumore fest. Hunde Junger Labrador-Mix sucht aktive Menschen: Wer adoptiert den hübschen Gördi? Es wird also noch Monate dauern, bis Angel wieder einigermaßen gesund und bereit für eine neue Familie ist. In der Zwischenzeit hat der Anblick der Hündin viele User berührt. Die beiden Clips erreichten auf TikTok ein Millionenpublikum und zusammen mehr als eine Million Likes. Jetzt hoffen ihre Retter, dass Angel noch ein Happy End erleben darf.

Titelfoto: TikTok/Screenshot/girlwithedogs