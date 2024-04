04.04.2024 17:02 727 Hund kämpft wie ein Löwe gegen den Schlaf: Sein rührender Grund verzückt so viele

Hunde-Dame Billy kämpft in einem viralen TikTok-Video gegen den Schlaf. Der Grund: Wegen Bauarbeiten in ihrem Haus will sie ihre Besitzer beschützen.

Von Christian Norm

Netz - "Nein, jetzt nicht! Ich darf nicht einschlafen. NICHT einschlafen! Ich muss Herrchen und Frauchen beschützen." In etwa diese Gedanken scheinen Hunde-Dame Billy vergangenen Monat an einem bestimmten Tag immer wieder durch den Kopf geschossen zu sein. Denn die treue Fellnase wollte partout wach bleiben, weil etwas Ungewöhnliches in ihrem Zuhause vor sich ging. Der Grund für ihren eisernen Durchhalte-Willen verzückt seitdem Hunderttausende TikTok-User. Hunde-Dame Billy will auf keinen Fall einschlafen. © TikTok/Screenshot/ksam325 In dem viralen Hit, der seit dem 21. März abrufbar ist (siehe unten), liegt Billy auf dem Sofa neben ihrer Kuscheldecke. Tapfer hält die Hündin ihre Augen noch halb offen, obwohl sie längst im Lummerland sein müsste. Schließlich lässt sich die treue Seele dank der Streicheleinheiten von Herrchen und Frauchen besänftigen. Am Ende schläft sie todmüde an ihre Decke gekuschelt ein. Der Grund: An diesem Tag waren Handwerker in ihrem Haus tätig. "Sie haben eine neue Haustür eingebaut, also ist das normalerweise ihr Revier", sagte Billys Frauchen diese Woche im Gespräch mit Newsweek. Hunde Hund wächst mit Katze auf: Eine Eigenschaft, die er von ihr übernimmt, erstaunt so viele Die Hundebesitzerin, die weder ihren Namen noch ihren Wohnort verraten wollte, erklärte weiter: "Sie hat das Gefühl, uns beschützen zu müssen und wollte nicht schlafen gehen, wenn sie [die Handwerker] hier sind, nur für den Fall, dass wir sie brauchen." Virales TikTok-Video zeigt zuckersüße Szene mit der Hündin Feierabend: Billy hat ihr Ziel erreicht, nun kann sie auch schlafen. © TikTok/Screenshot/ksam325 Inzwischen hat das süße Video mehr als 550.000 Klicks erhalten. Neben ihren Besitzern wissen also auch die TikTok-User das treue Beschützerverhalten des Vierbeiners zu schätzen. "Sie ist so süß und super verspielt und wirklich schlau", schwärmte ihr Frauchen gegenüber dem US-Magazin und fügte hinzu: "Am liebsten geht sie natürlich spazieren! Und sie schaut gerne aus dem Fenster und spielt auch mit den Katzen, wenn sie es zulassen. Sie ist sehr anhänglich und ruhig, kann aber manchmal auch mutig sein."

Hunde sind echte Schlafmützen, die 10 bis 14 Stunden Schlaf am Tag brauchen. Billy hat sich also an diesem Tag wirklich selbst übertroffen.

