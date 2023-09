Hund kommt verletzt und verängstigt ins Tierheim: Als Pfleger seinen Chip checken, sind sie sprachlos

Was für ein Geheimnis trug Bullterrier Panda mit sich herum? © Facebook/Screenshot/Helping Hands Humane Society

Der arme Hund kam am 18. August nicht nur mehrfach verletzt, sondern auch extrem verängstigt bei seinen Rettern an. Es dauerte Tage, ehe die Mitarbeiter nahe genug an ihn herankamen, um seinen Mikrochip zu checken. Als sie die Daten endlich sahen, staunten sie dafür umso mehr.



Emi Griess von der HHHS schilderte die bewegende Geschichte des Hundes diese Woche im Gespräch mit "Newsweek": "Er kam mit Schnitten und Kratzern am Körper herein. Er fühlte sich bestimmt nicht wohl und war eindeutig nicht bereit, all diesen Fremden an einem fremden Ort zu vertrauen. Panda war gestresst und verängstigt."

Tagelang hatten die Pfleger keine Chance, die Wunden des Rüden zu versorgen. Panda ließ einfach niemanden an sich heran. Doch dann war es so weit: Das Team las die Daten des Mikrochips aus.

Allerdings hatten die Pfleger danach noch weit mehr Fragen als vorher.