Hund läuft von Zuhause weg: Wo er Tage später auftaucht, sorgt für große Überraschung

Hündin Bailey lief ihrem Herrchen aufgrund eines Schreckmoments davon. Tage später klingelte an der Tür ihres alten, zehn Meilen entfernten Tierheims.

Von Christian Norm

El Paso (Texas) - Bei dieser Hündin ist immer was los: Fellnase Bailey zählte einst zu den beliebtesten Vierbeinern in ihrem Tierheim. Leider war der Hunde-Dame lange Zeit kein Glück beschert. Potenzielle Interessenten lehnten Bailey immer wieder ab, bis die "dienstälteste" Hündin vergangenen Monat endlich erlöst wurde. Das Tierheim "Animal Rescue League of El Paso", das im US-Staat Texas sitzt, konnte den "Ehrengast" endlich vermitteln. Doch das Glück währte nicht lange: Bailey lief ein paar Wochen später von zu Hause weg. Als es Tage später an der Tür des Tierheims klingelte, war das Staunen groß.

Hunde-Dame Bailey sorgt immer für Unterhaltung. © Facebook/Screenshot/Animal Rescue League of El Paso Im Gespräch mit The Dodo erzählte Loretta Hyde, die Gründerin des Tierheims, was geschehen war. Demnach hatte es vor dem Verschwinden von Bailey einen Schreckmoment gegeben. Das Tier war seinem Besitzer in Panik davongelaufen. "Er ließ uns wissen, dass Bailey sich verlaufen hatte, und wir baten die Leute, nach ihr Ausschau zu halten", erzählte Hyde dem Tier-Magazin. In den folgenden Tagen wurde die Hündin immer wieder gesichtet.

Schließlich klingelte es mitten in der Nacht an der Tür des Tierheims. Außer den anderen Fellnasen war zu diesem Zeitpunkt niemand vor Ort. Doch da die Türklingel mit einer Videokamera verbunden war, konnte eine Mitarbeiterin von zu Hause aus sehen, wer geklingelt hatte. Kaum hatte die erstaunte Frau auf ihrem Handy gesehen, wer da stand, hatte sie sofort eine Frage.

Herrchen reagiert erleichtert