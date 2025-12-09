Hund muss 12 Jahre draußen schlafen - Was in seinem neuen Zuhause passiert, lässt alle Herzen schmelzen

New Jersey (USA) - Hunde -Dame Ginny, wegen ihres fortgeschrittenen Alters oft nur "Omamama" genannt, hat kein leichtes Leben hinter sich. 12 Jahre lang musste sie draußen schlafen, wusste nie, was ein Spielzeug überhaupt ist. Doch in ihrem derzeitigen Zuhause erblüht sie zu neuer Lebensfreude - und vollzieht ein herzerwärmendes Ritual mit ihren Spielsachen.

Ginny liebt ihre Spielsachen über alles. © Montage: TikTok/danielleavitti

Vor wenigen Tagen postete Hundeliebhaberin Danielle Vitti ein Video von Ginny auf ihrem TikTok-Kanal, das seitdem steil viral ging - schon rund 750.000 Mal angesehen wurde.

"Sie wird so verwöhnt, wie sie es von Anfang an verdient hatte", schreibt Danielle aus New Jersey zu dem Clip des adoptieren Vierbeiners. Darin ist Ginny zu sehen, wie sie in aller Seelenruhe die Hundetreppe zum Bett hoch- und runterläuft.

Dabei hat sie ein ganz bestimmtes Ziel im Kopf: Jedes Mal bringt der Mischling ein weiteres Kuscheltier mit - am Ende seien es ganze 28 gewesen, wie ihre Adoptiv-Mama erzählt. 174.000 Likes sammelte das niedliche Video bereits.

"Ihr Zustand lässt vermuten, dass sie ihr ganzes Leben im Freien verbracht hat", erklärte die US-Amerikanerin nun gegenüber Newsweek. "Sie war in einem wirklich schlechten Zustand – schwer krank an Herzwurmkrankheit, untergewichtig und offensichtlich vernachlässigt."