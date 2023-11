Hund muss zum Hundefriseur: Wie er danach aussieht, haut Millionen um

Washington (USA) - Auch Hundeblicke können mehr sagen als Tausend Worte. So geschehen bei Miniatur-Goldendoodle Brewster. Dem "armen" Hund wurde nämlich im vergangenen Monat das lockige Fell kräftig geschoren. Danach blickte der Rüde mehr als vorwurfsvoll in die Kamera seiner Besitzerin Bree (33). Doch während sich der Vierbeiner aus Washington anscheinend kräftig über seinen neuen Look ärgerte, konnten andere dafür umso mehr lachen. Sage und schreibe 48 Millionen Klicks hat der Vorher-Nachher-Vergleich seit Ende Oktober auf TikTok abgesahnt.