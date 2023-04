Hund sieht Baby am Fenster sitzen: Was das Tier dann tut, lässt Herzen hüpfen

Massachusetts (USA) - Der April zeigt sich derzeit von seiner nasskalten Seite. Frühlingsgefühle kommen unter diesen Bedingungen eher schwerlich auf. Zum Glück gibt es noch Babys und Hunde , die einem auf TikTok das Herz erwärmen. So auch die Berner Sennenhündin Ivy und ihre beste menschliche Freundin, ein kleines Mädchen. Ende März ging ein Video mit den beiden viral.

Ivys Herrchen Ryan gab Newsweek nach diesem Erfolg ein kurzes Interview. "Meine Tochter liebt es, am Fenster zu sitzen, wenn ihre Mutter und Ivy nach Hause kommen", sagte der US-Amerikaner.

Dass das Material viele Herzen hüpfen ließ, zeigt ein Blick in die Kommentarspalte. Herzchen-Emojis werden dort teilweise in Reihe gepostet. Insgesamt sahen den viralen Hit bisher 1,5 Millionen Menschen an.

Kaum hat Vierbeiner Ivy das Baby am Fenster erspäht, läuft sie sofort begeistert die Treppe zum Haus hinauf. Dann hält sie kurz inne, fixiert die Kleine und dreht sich schließlich ungeduldig zu ihrem Frauchen um.

Der süße Clip zeigt das kleine Mädchen aus Massachusetts, wie es am Fenster sitzt und neugierig nach draußen schaut. Dann kommen die Fellnase und ihr Frauchen von einem Spaziergang zurück.

Schon jetzt beste Freunde: Hündin Ivy und das Baby. © Screenshot/TikTok/ivytheberner

Ryan erklärte außerdem: "Ivy bemerkte sie am Fenster und rannte schwanzwedelnd die Treppe hinauf. Es war bezaubernd. Ivy und das Baby lieben es, zusammen am Fenster zu sitzen. Sie tun das jeden Morgen, wenn ich mich für die Arbeit fertig mache."

Übrigens: Der virale Hit folgt auf einen noch erfolgreicheren Vorgänger. 1,9 Millionen Menschen erfreuten sich zuvor bereits an einem Video, in dem Ivy und das Baby gemeinsam am Fenster sitzen und gebannt auf die Straße schauen.

Was Ryan an dieser Situation so niedlich findet, darf nun jeder gerne für sich selbst herausfinden. Kleiner Spoiler: Auch dieser Clip dürfte noch einmal viele Herzen erwärmen.