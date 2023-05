Hund sieht, dass seine Artgenossin im Schlaf weint: Was er dann tut, lässt Herzen schmelzen

Orlando (Florida) - Diese zwei süßen Golden Retriever aus Orlando verzücken so viele TikTok-User. Mehr als 897.000 Follower haben Rüde Finn und Weibchen Xena auf dem Portal. Besonders gut kommt die herzliche Art der beiden Vierbeiner an. Vergangenen Monat ließen die Hunde reihenweise Herzen zerfließen. Der Grund war ein rührendes Video.

Golden Retriever Finn sieht, dass seine Artgenossin Xena im Schlaf weint. © Screenshot/TikTok/goldengirl_xena

In dem Clip ist Hunde-Dame Xena auf dem Sofa liegend zu sehen. Offenbar hat die Fellnase einen heftigen Traum. Während sie im Schlaff wimmert und weint, hockt Finn neben ihr.

Schließlich steht der Rüde auf, um seine Artgenossin zart mit seiner Nase anzustupsen. Finn streift danach mit seiner Schnauze ein wenig an der Schnauze der Hündin entlang, die sich daraufhin zu beruhigen scheint. "Finn war sofort hellwach, als er bemerkte, dass seine Schwester in ihren Träumen weinte", so der Untertitel im Video.

Beim Publikum kam diese Zuneigung sehr gut an. Zig Tausende Likes gab es für die rührende Geste des Golden Retrievers. Auch Newsweek wollte mehr über die Tiere erfahren.