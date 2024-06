Hund spürt erste Tritte von Frauchens Baby: Was er dann tut, bringt Herzen zum Schmelzen

USA - In den ersten Wochen war sie sich nicht sicher, ob Rosie verstand, was vor sich ging. Doch dann kam der Tag, an dem Heaven Leigh die Hündin zu sich ins Schlafzimmer rief. Vorsichtig kletterte die Fellnase zu ihrer schwangeren Besitzerin, legte sich neben sie und schmiegte ihren Kopf an den Babybauch. Was kurz darauf geschah, rührte die US-Amerikanerin zu Tränen und ließ seit vergangener Woche so viele Herzen auf TikTok schmelzen.