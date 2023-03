Hund stirbt nach Schlaganfall: Wie sein bester Freund um ihn trauert, berührt so viele!

"Mehrmals am Tag ging ich ins Wohnzimmer und fand Tim, wie er auf Ben schlief", erklärte Frauchen Jenny Leech gegenüber dem Tier-Portal The Dodo .

Nach Bens Tod kuschelt sich Tim in einen riesigen Stoffhund! © Bildmontage: Instagram/Screenshot/bigbentinytim (2)

Während seinen liebsten Ben nichts und niemand jemals ersetzen werden kann, scheint Tim derweil Trost in einem anderen ganz besonderen Hund gefunden zu haben.

Nachdem Leech die traurigen Nachrichten von Bens Tod nämlich auf Instagram geteilt hatte, fasste sich ein Follower ein Herz und schickte der Familie einen riesigen Plüschhund per Post!

"Und von dem Moment an, als ich ihn auf die Couch legte, beanspruchte Tim ihn für sich", erinnerte sich Leech an den herzzerreißenden Moment zurück.

So begann Tim nicht etwa, mit dem Plüschtier zu spielen oder daran zu knabbern. Stattdessen legte sich der Chihuahua - wie er es immer bei Ben getan hatte - auf das Stoffknäuel und schlief sofort ein.

"Es fühlte sich wirklich wie in den alten Jahren an, als wir ins Wohnzimmer kamen und Tim auf Ben auf der Couch lag", so Leech weiter. "Es war fast genau die gleiche Position, in der Tim auch auf Ben lag."

Eins steht fest: Tim vermisst seinen Kumpel sehnlichst - sein neuer Freund gibt jedoch alles, um ihm über den immensen Verlust hinwegzuhelfen.