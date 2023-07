Hund verlor sein Zuhause, weil sein Besitzer krank wurde: Dann wendet sich das Schicksal

Hund Pico trägt im Tierheim Köln-Dellbrück den Spitznamen des "kleinen Konfuzius". © Instagram/tierheim_dellbrueck

Der Hund landete schließlich im Tierheim in Köln-Dellbrück, wo man sich zunächst wohl nicht allzu große Chancen ausrechnete, dass Pico nochmal ein neues Zuhause findet.

Schließlich stehen alte Tiere auf der Beliebtheitsskala bekanntlich nicht gerade oben. Doch dann kam alles ganz anders!

Wie die Tierretter am Sonntagabend in einem neuen Instagram-Beitrag erklärten, schlich sich Pico nämlich mithilfe seines Charmes im Handumdrehen ins Herz einer Kollegin "und hat nun nicht nur ihren Hausschlüssel, sondern auch einen Platz in ihrem Bett erobert".

Pico ist dennoch täglich im Tierheim und begleitet sein neues Frauchen auf die Arbeit. Und in der Einrichtung hat der betagte Vierbeiner bereits einen gewissen Ruf erlangt.

Man nennt ihn dort "den kleinen Konfuzius", wie die Mitarbeiter berichteten, denn der Vierbeiner "weiß alles und ist Berater in allen Lebenslagen". Seine Dienste lasse sich Pico allerdings allerhand Leckerlis kosten.

"Heute zahlten wir 2 1/2 Frolic für folgende klugen Worte: 'Alles hat seine ureigene Schönheit, aber nicht jeder bemerkt sie'", scherzte das Tierheim, das auch einen Schnappschuss des Hündchens zu dem Beitrag teilte, auf dem es beinahe so aussah, als würde Pico in die Kamera lächeln.