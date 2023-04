17.04.2023 11:40 Hund verschwindet bei Ausflug spurlos: Dann verändert eine SMS alles

Von Martin Gaitzsch

Gambell (Alaska/USA) - Ein gerade mal ein Jahr alter Hund hat ein aufregendes Abenteuer hinter sich. Der Australische Schäferhund namens Nanuq verschwand vor rund einem Monat in Alaska spurlos, tauchte dann unverhofft in fast 250 Kilometern Entfernung wieder auf. Vierbeiner Nanuq hat ein verrücktes Abenteuer hinter sich, kann leider nicht davon erzählen. © Bildmontage Facebook Screenshot Mandy Iworrigan Gegenüber Guardian schilderte Mandy Iworrigan, die Halterin des Hundes, dass sie und ihre Familie vor gut einem Monat eine Gemeinde der St.-Lawrence-Insel in der Beringstraße besuchten. Dort büxten sowohl Nanuq als auch ein anderer Vierbeiner mit dem Namen Starlight aus. Während Starlight einige Zeit später von allein zurückkehrte, blieb Nanuq verschollen. Dann veränderte eine Nachricht von Mandys Vaters die Lage. "In Wales [Alaska, Anm. d. Red.] gibt es einen Hund, der wie Nanuq aussieht", teilte er seiner Tochter mit. Die wiederum reaktivierte ihr Facebook-Konto und stieß in den sozialen Medien tatsächlich auf Fotos, die ihr Haustier zeigten. Hunde Als Frau diesen Beitrag auf Instagram sieht, weiß sie sofort, dass sie ein Leben retten wird! Das Verrückte daran: Nanuq wurde in einem völlig anderen Teil der Beringstraße entdeckt und befand sich in 150 Meilen (rund 241 Kilometern) Entfernung. Vierbeiner Nanuq trug eine Bissspur davon: War es eine Robbe oder ein anderer Hund? Mit einem Charterflugzeug wird das Tier zurück nach Alaska gebracht und dort freudig vom anderen Hund der Familie in Empfang genommen. © Bildmontage Facebook Screenshot Mandy Iworrigan Wie das Tier eine solch lange Reise zurücklegen konnte? "Ich habe keine Ahnung, warum er in Wales gelandet ist. Vielleicht hat sich das Eis verschoben, während er auf der Jagd war", hat die Hunde-Besitzerin eine Vermutung. Sie vermutet, dass sich Nanuq in den Wochen von einheimischen Tieren ernährt, womöglich Reste von Robben oder auch Vögel gefressen hat, um überleben zu können. Hunde Welpe muss in ersten Lebensmonaten so sehr leiden: Heute ist er nicht wiederzuerkennen! Als er mit einem Charterflug der regionalen Fluggesellschaft ankam, befand sich der Hund in guter Gesundheit, hatte allerdings ein etwas geschwollenes Bein und eine Bisswunde am Körper. Mandy Iworrigan glaubt, dass eine Robbe oder ein anderer Hund ihren Vierbeiner gebissen haben könnte. In einem Video auf Facebook ist die emotionale Wiedervereinigung von Hund und Mensch zu sehen. Dort kreischen Mutter und Tochter Brooklyn bereits vor Freude, als das Flugzeug mit dem Tier zur Landung ansetzt. Kurz darauf nehmen sie den Ausreißer glücklich in Empfang.

Titelfoto: Bildmontage Facebook Screenshot Mandy Iworrigan