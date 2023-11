Hund wächst mit vielen Kindern auf: Was er tut, als alle aus dem Haus sind, bewegt so viele

Willamette Valley (Oregon) - Hunde sind ohnehin treue Seelen. Doch Zwergschnauzer "Uncle Stan" setzt dem Ganzen das Sahnehäubchen auf. Einst wuchs der Rüde im Willamette Valley, Oregon, in einem Haus auf einer Farm mit vielen Kindern auf. Doch seit alle erwachsen und ausgezogen sind, ist es still und einsam um den Vierbeiner geworden. Im vergangenen Jahr wurde er zudem in einen unglücklichen Unfall verwickelt. Doch dieses Erlebnis hat sein Leben verändert. Denn seitdem tut er etwas, das so viele Menschen auf TikTok bewegt.