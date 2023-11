Hund wartet vergebens über zehn Minuten vor bestimmter Tür: Sein Grund verzückt so viele

Rüde Charlie sorgt für gute Laune auf TikTok. Grund dafür, dass ihn so viele Menschen ins Herz geschlossen haben, ist seine treue Seele.

Von Christian Norm

Dublin (Irland) - Dieser Hund ist nicht nur eine treue Seele, sondern auch besonders hartnäckig. Denn Charlie aus Dublin führt sein Frauchen Liz Tag für Tag immer wieder zur selben Pizzeria. Anfang November stand sich der kleine Rüde jedoch vergeblich die Beine in den Bauch, als er seine Besitzerin länger als zehn Minuten vorm "Stoned Takeaway And Hemp Store" festhielt. Nachdem eine Überwachungskamera die Szene festgehalten hatte, entwickelte sie sich kurze Zeit später zum viralen Hit auf TikTok. Denn der Grund des Wartens hat so viele verzückt.

Worauf wartet Rüde Charlie denn hier? © TikTok/Screenshot/stoned.dublin Charlie ist nämlich so vernarrt in den Besitzer des Ladens, dass er sich im Notfall auch viel Zeit nimmt, um ihn zu treffen. Bei Paul Keville stößt der Vierbeiner damit auf bedingungslose Gegenliebe. Denn auch der Ladenbesitzer freut sich jedes Mal sehr, wenn sein Freund auf vier Pfoten wieder zu Besuch kommt. Leider hatte Keville an dem Tag, an dem Charlie nicht weitergehen wollte, Urlaub. Dass der Hund ein Nein nicht akzeptieren wollte, ist in dem Clip wunderbar zu sehen. Während Frauchen Liz gelangweilt wartet, ist ihr kleiner Racker Feuer und Flamme. 1,2 Millionen Klicks hat der virale Hit seit dem 5. November eingefahren. Charlie ist jedoch keine Eintagsfliege. Ganz im Gegenteil: Das Video ist inzwischen eines von vielen. Hunde Familie bringt kranken Hund zum Einschläfern in Tierklinik: Doch dann kommt alles anders Was es damit auf sich hat, verriet Paul Keville diese Woche im Gespräch mit Newsweek.

TikTok-Videos zeigen niedlichen Moment