Hund wird lebenslang von Menschen im Stich gelassen: Organisation spricht bittere Wahrheit aus

New Jersey (USA) - Seit Jahren sitzt sie im Tierheim der "Voorhees Animal Orphanage" (VAO) im US-Staat New Jersey fest. Ihre wenigen Chancen konnte Hunde-Dame Dia leider kaum nutzen. Mittlerweile schwinden die Hoffnungen der siebenjährigen Fellnase, doch noch ein Zuhause zu finden. Die bittere Wahrheit der Tierschutzorganisation "Pet Pardon" macht es da nicht besser.

"Dia vertrug sich nicht mit den vorhandenen Hunden, und so gab die Familie sie an die VAO ab", erklärte die Tierheimmitarbeiterin. Danach sei es nicht besser geworden.

Laut der Gruppe verbringen ältere Hunde bis zu viermal länger in Tierheimen als jüngere. In Dias Fall kommt hinzu, dass sie die Familien, die sie in den Jahren aufgenommen hatten, schon bald wieder verlassen musste.

Auch schöne Fotos haben Dia bisher kaum geholfen. © Facebook/Screenshot/Voorhees Animal Orphanage

Im Juli 2020 erhielt Dia eine weitere Chance. Doch auch diesmal klappte es nicht. "Ihre Besitzerin wurde krank und war nicht mehr in der Lage, sie zu trainieren", so Bailey. Nachdem Dia auch noch auf einen kleinen Nachbarshund losgegangen war, ging es erneut zurück zur VAO.

Trotzdem will niemand im Tierheim die Hoffnung aufgeben. "Wir wissen, dass es irgendwo da draußen eine Familie gibt, die nur nach einem besonderen Hund in ihrem Leben sucht, und das ist Dia", so Bailey.



Neuen Schwung erhofft sich das Team von einem Facebook-Posting, das immerhin schon mehr als 1200-mal geteilt wurde. Darin weisen die Tierheimmitarbeiter darauf hin, dass Dia bereits seit Jahren auf eine Familie wartet.

Mitleid hat das Posting seitdem generiert. Doch ob sich am Ende jemand findet, der die Hündin haben will, steht in den Sternen.