Hund wird zum zweiten Mal in Tierheim zurückgegeben: Diesmal bricht der Grund allen das Herz

Titusville (Florida/USA) - Dieser Hund hat schon viel durchgemacht. Doch als Bruno Ende August bereits zum zweiten Mal im Tierheim "SPCA of Brevard Adoption Center" abgegeben wurde, brach der Grund allen Beteiligten das Herz: Brunos Besitzer war so schwer erkrankt, dass er sich nicht mehr um seinen geliebten Vierbeiner kümmern konnte. Am 7. September verstarb der Mann schließlich. Im Tierheim, das sich in Titusville, Florida, befindet, herrschte danach Ausnahmezustand.

Darin rührte sie kräftig die Werbetrommel für den "buchstäblich perfekten" Hund. Was dann geschah, hatte im Tierheim wohl niemand so schnell erwartet.

Nach einem kurzen Aufenthalt hat Bruno bereits ein neues Zuhause. © Facebook/Screenshot/SPCA of Brevard Adoption Center

Der Facebook-Eintrag kam bei den Usern so gut an, dass sich noch am selben Tag, also am Montag, dem 11. September, eine Familie bei dem Tierheim meldete.

Shelby Montgomery, die dortige Koordinatorin für Öffentlichkeitsarbeit, sagte zu Newsweek: "Seine neue Familie hatte einen anderen Hund, der Bruno ebenfalls kennenlernte, und sie kamen großartig miteinander klar. Bruno war bereit zu gehen! Er konnte es kaum erwarten, das Gebäude zu verlassen und ins Auto zu steigen, um nach Hause zu fahren."



Bereits am Dienstag meldete sich das Tierheim nach diesem Happy End noch einmal auf Facebook, um in einem neuen Beitrag das glückliche neue Herrchen von Bruno vorzustellen.

Was für ein Glückstreffer!