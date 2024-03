Hund wurde einfach zurückgelassen: Findet schüchterne Thilda jetzt ein neues Zuhause?

Offenbach - Was Hunde-Dame Thilda in ihrer Vergangenheit womöglich Schlimmes erlebt hat, das kann sie natürlich nicht sagen. Jetzt soll für sie auf jeden Fall alles besser werden.

An der Leine läuft sie laut den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Tierheims gut. Mit Artgenossen verträgt sie sich in der Regel. Mit Rüden kommt sie generell besser aus, bei anderen Hündinnen entscheidet die Sympathie.

Wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Tierheims in Offenbach am Main berichten, kam Thilda als Fundhund zu ihnen.

Nicht bekannt ist, ob Thilda auch mal alleine zu Hause bleiben kann. Das müsste bei Bedarf gegebenenfalls mit ihr in kleinen Schritten eingeübt werden. An einen Haushalt mit Kindern wird sie übrigens nicht abgegeben.

Außerdem ist die Hündin ein Listenhund-Mix. Ihre Haltung ist also mit gewissen Auflagen verbunden, wie etwa - je nach Bundesland - ein Wesenstest oder erhöhte Hundesteuer. Eine Vermittlung nach Bayern, Berlin und Hamburg ist nicht möglich.

Wer Interesse an Thilda hat, kann sich mit dem Offenbacher Tierheim unter der Telefonnummer 069/858179 oder per E-Mail an info@tierschutzvereinoffenbach.de in Verbindung setzen.