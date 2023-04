Hunde im Käfig vor Tierheim ausgesetzt: Zettel stimmt Pfleger traurig – und dankbar!

Die Mitarbeiter des "Forsyth County"-Tierheimes im US-Bundesstaat North Carolina staunten nicht schlecht, als sie am Mittwoch auf der Arbeit erschienen und vor der Tür der Einrichtung zwei Hunde in jeweils einem kleinen Käfig entdeckten, die sie hoffnungsvoll ansahen.

Dieser Zettel brach den Tierpflegern das Herz. © Facebook/Screenshot/Forsyth County Animal Shelter - NC

Sofort fassten sich die Mitarbeiter ein Herz und nahmen die beiden Neuankömmlinge bei sich auf. Auf Facebook teilten sie schließlich deren Geschichte – und baten ihre Follower, dem ursprünglichen Besitzer der Tiere nicht böse zu sein.

Schließlich muss es sich hierbei um eine "wirklich schwierige, herzzerreißende Entscheidung" sowie die "einzige Option" gehandelt haben. Und in dieser Hinsicht habe die Person alles richtig gemacht:

"Danke, dass Du sie an einem Ort abgesetzt hast, wo wir sie sofort finden konnten", richteten die Pfleger noch ein paar Worte an den Verfasser der Nachricht. "Danke, dass Du sie in Käfige gesetzt hast und danke für den Zettel", heißt es in dem Beitrag.



Dennoch bräuchten die Mitarbeiter weitere Informationen zu den beiden Fellnasen und bitten den oder die Besitzerin, sich noch einmal telefonisch bei ihnen zu melden – "Wir verurteilen und kritisieren nicht, versprochen!"