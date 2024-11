Hundebesitzer bekommen Baby: Was ihr Vierbeiner dann plötzlich von ihnen verlangt, sorgt für Lachtränen

Texas (USA) - Paare, die bereits zum zweiten Mal Eltern wurden, wissen, dass ihre Erstgeborenen nach der Geburt des Geschwisterchens ganz plötzlich unerwartete Verhaltensweisen an den Tag legen können oder sogar einen Rückschritt in der Entwicklung zeigen. Dass dies allerdings auch bei tierischen "Kindern" der Fall sein kann, dürfte einigen neu sein ...

Seit August hat dieser Vierbeiner einen kleinen Menschen-Bruder an seiner Seite. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/_ashleytaylorr_

Ashley Taylor aus Texas und ihr Partner durften im August ihr erstes gemeinsames Kind begrüßen. Nun - zumindest ihr erstes menschliches Kind. Denn eigentlich waren die beiden bereits einmal Eltern geworden, als sie ihren Vierbeiner, einen niedlichen Bichapoo, adoptierten.

Kein Wunder also, dass es für den Hund erst einmal verwirrend war, als da plötzlich ein kleines Baby war, um das sich von einem Tag auf den anderen die ganze Welt drehen sollte.

Doch der süße Pudel-Mix dachte sie wohl: nicht mit mir! Statt die neue "Rangordnung" einfach zu akzeptieren, bestand die Fellnase darauf, dieselbe Sonderbehandlung wie sein kleiner Menschenbruder zu erhalten.

Was dies im Alltag für Ashley und ihren Partner bedeutet, kann man in einem TikTok-Video sehen, was sowohl das Baby als auch den Hund auf dem Bett liegend zeigt.