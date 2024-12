Husky-Welpe beginnt zu heulen: Was ein Chihuahua dann tut, macht Besitzerin sprachlos

Pittsburgh (Pennsylvania/USA) - Huskys sind genau dafür bekannt: Sie können Heulen was das Zeug hält! So auch Frankie – und der wollte sein Talent unbedingt weitergeben.

Völlig begeistert von seiner neusten Fähigkeit streckt er immer wieder die Schnauze in die Luft und fängt dann an, sein Ständchen zu singen.

In einem Video, das sein Frauchen Ashley Pamplin (39) auf TikTok geteilt hat, ist zu sehen, wie der Welpe, der erst seit kurzem in seinem neuen Zuhause lebt, das erste Mal in seinem Leben zu jaulen beginnt.

Husky und Chihuahua heulten regelmäßig gemeinsam. © TikTok/Screenshot/ddsnurface

Gegenüber dem Nachrichtenportal Newsweek erklärte sie seither: "Ich habe es geliebt, es war, als würden die beiden zur selben Zeit lernen, dass sie heulen können."

Kurz darauf wurde das gemeinsame Jaulen zu einer Art Ritual für die beiden Hunde, dem Ashley nur zu gern lauschte. Leider sollte dies nun ein abruptes Ende finden.

"Leider ist mein Chihuahua Rico gestorben, seit ich das [Video] aufgenommen habe", gab sie schweren Herzens an. Doch so sehr sie den kleinen Racker auch vermisst, so sehr versucht sie sich immer wieder an die schönen Momente mit ihm zu besinnen – und dabei helfen ihr derartige Videos ungemein.

"Er hatte sein eigenes, kleines Wolfsrudel, als er von uns ging."