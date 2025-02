Husky-Welpe trifft auf Katzenbaby: Süßes Duo erobert die Herzen im Sturm

USA - Unter den Hunderassen zählt der Huskys zwar - vor allem in den sozialen Medien - zu den beliebtesten, dennoch haben die Schlittenhunde einen Ruf als laute, kräftige und eher anstrengende Haustiere. Doch die schönen Vierpfoter können auch anders, wie der junge North auf TikTok beweist. Seine ersten Treffen mit einer Katze gingen viral.

Husky North und das Kätzchen scheinen sich blendend zu verstehen. © Collage: Screenshots/TikTok/@NorthTheHusky

Dass Huskys viel mehr Auslauf als andere Rassen brauchen, ist hoffentlich jedem Interessenten bewusst. Doch die Hunde haben nicht nur eine kraftvolle und wilde, sondern auch eine verschmuste Seite.

So auch Welpe North, der mit seiner tapsigen Art das Internet verzaubert. Kürzlich wurden auf der eigens für ihn eingerichteten TikTok-Seite zwei neue Videos des jungen Hundes hochgeladen. Dabei hielten seine Besitzer voll drauf, als er zum ersten Mal Kontakt zum Kätzchen der Familie hatte.

Der Anblick der tierischen Geschwister lässt dabei reihenweise Herzen im Netz schmelzen. Zunächst schnuppern sich die beiden vorsichtig ab. North scheint großes Interesse an dem Kitten zu haben - ein Glück: Das Ganze beruht offensichtlich auf Gegenseitigkeit!

In den beiden Ende Januar und Anfang Februar hochgeladenen Clips sieht man, dass die beiden sich wohl gut verstehen werden. Schon nach kurzer Zeit beginnt das Spielen. Hin und wieder beißt North dem Schnurrhaar plötzlich in den Nacken! Doch es besteht kein Grund zur Sorge: Wie jeder Hundebesitzer weiß, sind solche verspielten Bisse nicht doll und eher ein Zeichen der Freude am Rumblödeln.

Auch die Katze scheint sich nicht daran zu stören, sondern schlägt auch mal vergnügt zurück.