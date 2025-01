Was diese Huskys nach dem Aufstehen tun, sorgt im Netz für endloses Gelächter

USA - Regelmäßig gehen auf TikTok Hunde steil viral, weil sie so niedlich und lieb oder ihre Storys so herzzerreißend sind. Etwas anders scheint es sich mit Huskys zu verhalten - vor allem im Fall der vierpfotigen "Geschwister" Tikanni, Kita und Tehya. Denn bei den Clips der schönen Tiere schätzen sich die User regelmäßig glücklich, selbst keine Huskys zu besitzen - und das aus gutem Grund.

Das Frauchen der Hunde schrieb dazu lediglich "Wenn 'Guten Morgen' schiefgeht". Genau diese Worte sagt sie zu Beginn der Aufnahme, noch im Bett liegend, zu ihren Huskys. Wenige Sekunden später bricht die Hölle über sie herein ...

Warum verdeutlicht auch ein Clip, der am Dienstag auf der TikTok -Seite von Tikanni, Kita und Tehya hochgeladen wurde.

"Tiktok hat in mir viele Wünsche erweckt – aber nie, mir einen Husky zuzulegen", fasste es ein User unter einem Video des Hunde-Trios passend zusammen. Schlappe 60.000 andere ließen ein Like für den Kommentar da.

Nicht aber dem Frauchen von Tikanni, Kita und Tehya. Sie ist die morgendliche Lärm-Operette ihrer drei hübschen Hunde bestens gewohnt, wie man auch in anderen Clips sehen kann.

In ihrer neuesten Aufnahme filmt sie die Hunde seelenruhig beim Durchdrehen, schreibt zu dem Gejaule mehrere ulkige Kommentare und scheint sich kaum an dem Chaos zu stören. Innerhalb einiger Stunden sammelte das Video bereits mehr als 23.000 Likes, wurde hunderttausendfach angesehen. Hunderte User amüsierten sich in den Kommentaren über die heulenden Hunde.

Bleibt nur zu hoffen, dass die Nachbarn von Tikanni, Kita und Tehya genauso entspannt mit ihrem Lärm umgehen wie ihr Frauchen ...