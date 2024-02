Im Karton vor Supermarkt ausgesetzt: Wird für die beiden süßen Welpen jetzt alles gut?

"Snoopy" (l.) und "Sky" wurden gemeinsam mit ihrer Schwester vor einem Supermarkt in einem Karton entdeckt, wo sie einfach ausgesetzt worden waren. © Bikd-Montage: Bund gegen Missbrauch der Tiere e.V./Bund gegen Missbrauch der Tiere e.V.

Die süßen Hündchen - "Snoopy" ist ein dreifarbiger Rüde, "Sky" ein schwarz-weißes Hundemädchen - stammen aus einem Tierheim im ungarischen Kiskunhalas.

Dorthin wurden sie gemeinsam mit einer weiteren Schwester gebracht, nachdem sie zuvor ausgesetzt in einem Karton vor einem Supermarkt gefunden worden waren.

Von Haltern oder auch von der Mutter der etwa vier Monate alten Welpen fehlte jede Spur. Wobei die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der "Wau-Mau-Insel" vermuten, dass die Hundemama sicherlich verzweifelt nach dem Nachwuchs gesucht haben wird.

Jedenfalls hatten Tierfreunde die drei Fellknäuel in das Tierheim in Kiskunhalas gebracht. Und da es in Ungarn nicht ganz einfach ist, Fundhunde in einem neuen Zuhause unterzubringen, wurden die drei Kleinen in das Partnertierheim in Kassel gebracht.