Junge wächst mit Hund auf: Zwei Jahre später folgt die Überraschung

Vor allem zwei Videos sorgen bei ihren Zuschauern für Lacher: In den beiden Beiträgen fasst Kelly zusammen, in welcher Art und Weise ihr Sohn Tyler den Hund der Familie imitiert.

Davon zeugen auch ihre zahlreichen Clips, die das Gespann in vielen Alltagssituationen und kleinen Abenteuern zusammen zeigen.

Von Geburt an sind Vierbeiner und Junge unzertrennlich. "Sie standen sich schon immer nahe", erklärt die 31-Jährige. "Sie lieben sich wirklich sehr."

Das Zusammenleben mit einem Hund im Kleinkindalter hat laut einer japanischen Studie einen positiven Effekt auf die Entwicklung, © collage: screenshots/TikTok/Minidoodlebentley

Unter der Überschrift "Anzeichen, dass dein Kleinkind von einem Hund aufgezogen wurde" sieht man den Zweijährigen bei typischen Hunde-Aktivitäten.

So hechelt Tyler beispielsweise, wenn er glücklich ist oder wackelt mit seinem "Schwanz", wenn er aufgeregt ist. Um etwas Leckeres zu bekommen, setzt sich das Kleinkind genau wie Bentley auf sein Hinterteil und zögert zudem nicht, für Essen auf Hunde-Art zu betteln. Seine Mutter Kelly verrät auf TikTok, dass ihr Sohn sogar eher anfing zu bellen als zu sprechen.

Eine Studie von der Hokkaido-Universität in Japan besagt, dass Haustiere die Entwicklung von Kindern tatsächlich prägen können.

Laut Newsweek fanden die Forscher heraus, dass das Zusammenleben mit Hunden in der frühen Kindheit das Risiko einer Entwicklungsverzögerung in der Kommunikation sowie in der Grobmotorik und Problemlösung senken kann.