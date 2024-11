Junger Hund sucht verzweifelt nach Futter: Der Grund, warum ihm niemand hilft, leuchtet aber ein

Odessa (Ukraine) - Was für traurige Bilder: In der kriegsgebeutelten Ukraine ist eine kleine Hündin ganz auf sich allein gestellt. Sie könnte ein Welpe sein, sieht jedoch nur so jung aus, weil sie kaum etwas zu fressen bekommt. Das neueste YouTube-Video der "Love Furry Friends" zeigt das Elend der Fellnase. Die Tierschützer aus Odessa verraten aber auch, warum ihr niemand hilft - der Grund ist sogar einleuchtend.