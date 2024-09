Katze begreift, dass ihr Hunde-Freund nie wiederkommt: Was sie dann tut, ist herzzerreißend

Brainerd (Minnesota) - Er hatte kein leichtes Leben hinter sich, als er 2019 in sein neues Zuhause kam. Der angeschlagene Kater Stache war von seinem neuen Frauchen Bree aus dem Tierheim gerettet worden. Nun sah sich der Stubentiger in seiner neuen Wohnung in Brainerd, Minnesota, auch noch mit einem Hund konfrontiert. Doch Rüde Barney empfing den Kater von Anfang an sehr warmherzig.