Kinder schreiben Abschiedsbrief für Hund, der ins Tierheim muss: Was darin steht, rührt zu Tränen!

Vierbeiner Rhoudy wurde von seiner Familie im Tierheim abgegeben. Offenbar gab es keine andere Lösung. © Screenshot/Facebook/Greenville Humane Society

Nicht immer ist es der Fall, dass es Menschen leicht fällt, wenn sie ihre Hunde in einem Tierheim abgeben. Manchmal blutet ihnen dabei das Herz.

Die Kinder einer Familie aus dem US-amerikanischen Greenville wollten ihren Vierbeiner beispielsweise nicht gehen lassen, ohne sich gebührend von ihm verabschiedet zu haben. Deshalb gaben sie ihrer geliebten Fellnase einen selbst gestalteten Brief mit, der den Hund daran erinnern sollte, wie sehr er in seinem früheren Zuhause geliebt wurde.

"Ich werde dich vermissen", schreibt eines der Kinder auf dem Blatt Papier, was Hund "Rhoudy" zum Abschied bekam. "Wir lieben dich, Rhoudy", wurden ebenfalls niedergeschrieben.

Zudem wünscht man sich, dass der Hund ein Zuhause findet, in dem er ebenfalls so viel Liebe erfährt, wie in seinem vorherigen.