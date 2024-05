Kleine Hündin hat einen besonderen Schatz: Wie sie auf das Ding aufpasst, sorgt für viele Lacher

Und in der Tat: Winnie denkt offenbar nicht daran, ihr Toastbrot aufzufressen. Stattdessen sehen wir, wie die Hündin ihren Schatz mit ins Bett nimmt, mit ihm auf der Couch chillt und damit durchs Haus spaziert. Sogar in den Garten trägt die fluffige Fellnase das knusprige Backwerk.

Winnies Frauchen erkannte schnell, dass die Brotscheibe so viel mehr, als ein Leckerli ist. "Wenn du deinem Hund eine Scheibe Sauerteigtoast gibst und es nun ihr 'Emotionales Unterstützungstoast' ist", schrieb die Hundehalterin in das süße Video, das sie letzte Woche bei TikTok hochgeladen hat.

Ohne ihr "Kuscheltoast" geht Winnie nirgendwo hin. © Collage: Screenshots/TikTok/@elizabethhornswoggle

Obwohl Winnie ihr Toastbrot sehr liebevoll behandelt hat, musste kommen, was kommen musste: Die Brotscheibe hat die Woche in Gesellschaft des Hundes nicht ganz so gut überstanden.

Winnies Schatz bröselte nämlich langsam weg. "Das emotionale Unterstützungstoast wurde gekürzt" hält Frauchen in einem zweiten TikTok mit Blick auf die vielen Rückfragen fest.

Macht aber nichts: Denn als Winnie mal nicht so genau hinschaute und das Lieblingsbrot in ihrem Körbchen verstaute, tauschte die Hundehalterin das Bröseltoast kurzerhand mit einer neuen Scheibe aus.

Zum Glück hat die kleine Hündin davon nichts mitbekommen - Ihre Enttäuschung darüber, das ihr großer Schatz plötzlich weg ist, mag man sich nicht vorstellen.