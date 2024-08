Kleiner Hund kämpft verzweifelt um sein Leben: Statt ihm zu helfen, lachen ihn alle nur aus

Kalifornien (USA) - Was für ein tragisches Schicksal. Während ein kleiner Hund verletzt am Boden liegt und um sein Leben kämpft, wird er von allen nur ausgelacht.

So war ein kleiner Vierbeiner, der auf den Namen Arty hört, kürzlich von einem Auto angefahren worden. Dabei brach er sich ein Bein und wurde am Auge schwer verletzt, sein Fell war in Motoröl getränkt.

Der kleine Arty ist noch immer völlig verängstigt, zittert fast durchgängig am ganzen Körper. © Facebook/Screenshot/Suzette Hall

"Er kann nicht einmal aufstehen, bevor er wieder umfällt. Dieses arme Baby muss solche Schmerzen gehabt haben."

Nun wird aufgrund seines Alters geprüft, ob eine Operation infrage kommt. Derzeit trägt Arty einen Verband, hat Schmerzmittel bekommen, sein Fell glänzt wieder.

Doch auch wenn es ihm körperlich bereits deutlich besser geht, sind die mentalen Schäden enorm: "Er hat so eine Angst und ist nach allem, was ihm passiert ist, so verwirrt", so Hall traurig.

Nun hat es sich die Tierliebhaberin zur Aufgabe gemacht, alles dafür zu tun, dem Hund ein bestmögliches Leben zu bieten: "Wir lieben dich so sehr Arty, wir werden dir alles besorgen, was du brauchst. Und wir werden dir zeigen, dass du ein wunderschöner Hund bist. Wir finden die Liebe für dich."