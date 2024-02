Kleiner Hund lebt monatelang in dunkler Gasse: Als er in eine Falle tappt, fließen Tränen

Kalifornien (USA) - Sechs Monate lang lebte ein kleiner Streuner einsam und allein in einer dunklen Gasse und ließ niemanden an sich heran - niemanden, bis auf einen einzigen Mann.

Der Hund ließ in seiner Gasse ausschließlich einen Mann in seine Nähe. © Screenshot/Facebook/Suzette Hall

Wie Tierretterin Suzette Hall vergangene Woche auf ihrem Facebook-Account berichtete, war ein "freundlicher Mann" vor etwa einem halben Jahr auf die verängstigte Fellnase aufmerksam geworden - und hatte sich seither liebevoll um sie gekümmert.

"Er hat ihn gefüttert, ihm ein kleines Haus gebaut", so Hall. Dieses hätte der Mann schließlich mit warmen, weichen Decken ausgelegt.

Zwischen den beiden entstand eine wunderschöne Freundschaft, die einer ganz bestimmten Regel unterlag: Der Hund wollte auf keinen Fall berührt werden.

So weit, so gut. Nun wandte sich der Herr jedoch an Hall und ihre Mitarbeiter. Der traurige Grund: "Er zieht zurück nach Mexiko und will seinen kleinen Freund nicht zurücklassen."

Hall wusste, dass sie helfen musste und machte sich sofort auf den Weg. An der dunklen Gasse angekommen, entdeckte sie die beiden besten Freunde. Der Mann sah sie traurig an. "Er sagte: 'Ich weiß, das ist das Beste für ihn, aber ich muss zugeben, ich werde vermutlich weinen.'"