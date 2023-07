Winziger Hund soll in die Badewanne: Seine Reaktion bringt Millionen zum Brüllen

Vierbeiner Sucki (1) scheint kein großer Wasser-Fan zu sein. © Bidlmontage/Screenshot/TikTok/@sam_sucki_pepper

Zusammen mit seinen tierischen Geschwistern Sam und Pepper lebt der kleine Chihuahua in Aschaffenburg. Und auch in Bayern steht ab und an Baden auf dem Programm.

Sucki scheint davon aber alles andere als begeistert zu sein.

Davon zeugt zumindest ein Video, was ihn in der Badewanne zeigt - oder zumindest darüber ... schwebend!

Es wirkt, als hätte der einjährige Vierbeiner entweder gar keine Lust oder große Angst, mit Schaum und Wasser in Berührung zu kommen. Um dem zu entgehen, klammert er sich krampfhaft an den Arm seines Frauchens.

Dabei kommt ihm seine geringe Größe zum Vorteil, da er aus diesem Grund mit seinem kompletten Hundekörper auf den Unterarm seiner Besitzerin passt.