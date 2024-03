"Koda" ist ein Freund fürs Leben, darum verlor er dennoch nach zwei Wochen sein Zuhause

Kaiserslautern - Der drei Jahre alte Rüde "Koda" teilt leider das Schicksal mit vielen seiner Artgenossen, weshalb er nun im Tierheim in Kaiserslautern gelandet ist.

Das ist auch einer der Gründe, warum das Tierheim ihn nicht an einen Haushalt mit Kindern abgeben will und für ihn generell ein eher ruhigeres Zuhause sucht.

Interessenten sollten allerdings etwas Geduld mitbringen. Denn wie es auf der Webseite des Tierheims weiter heißt, verhält sich "Koda" gegenüber ihm fremden Menschen erst einmal überaus unsicher und geht ihnen aus dem Weg. Sollte das nicht möglich sein, so versuche er, diese zu vertreiben.

Jetzt möchte man ihn im Tierheim an die "richtigen" Menschen vermitteln, die auch um die Auflagen für Listenhunde wissen, die laut ihrem jeweiligen Landeshundegesetz gelten.

Die vorherigen Halter hatten den Pitbull-Mischling über ein Zeitungsinserat entdeckt und zu sich geholt - ohne zu wissen, dass man für "Koda" als sogenannten Listenhund eine Halteerlaubnis benötigt. Also griff das Ordnungsamt ein und schon nach zwei Wochen in seinem neuen Zuhause musste er dieses auch wieder verlassen.

In der Phase des Kennenlernens haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Tierheims ihre Unterstützung angeboten. © Tierschutzverein Kaiserslautern e.V.

Allerdings wird auf der Seite des Tierheims auch betont, dass man es mit einem ganz feinen Kerl zu tun habe, hat man erst einmal sein Vertrauen gewonnen. Dann sei er sehr anhänglich und kuschele überaus gerne.

Spaziergänge mit ihm seien darüber hinaus überhaupt kein Problem, er lerne außerdem gerne und arbeite gut mit.

Bei ihm vertrauten Personen sei "Koda" sehr anhänglich – er kuschele für sein Leben gerne, gehe entspannt spazieren und arbeite gut mit. Mit anderen Hunden habe er keinerlei Probleme.

Noch erwähnt wird, dass der Rüde in der Vergangenheit unter Hautproblemen gelitten habe. Seit man seine Nahrung aber auf Futter auf Insektenbasis umgestellt hat, geht es ihm wieder sehr gut.

Aufgrund "Kodas" Schüchternheit gegenüber fremden Menschen sollen Interessanten von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Tierheims beim Kennenlernen des Hundes unterstützt werden.

Das werde durchaus mehrere Besuche im Tierheim in Anspruch nehmen, heißt es. Wenn der Funke dann überspringe, dann habe man in "Koda" einen "Freund fürs Leben" gefunden.

Ihr möchtet "Koda" gerne kennenlernen? Dann könnt Ihr Euch gerne per E-Mail mit dem Tierheim in Kaiserslautern in Verbindung setzen.