Labrador weigert sich, ins Bett zu gehen: Der Grund bringt so viele zum Lachen

Labrador-Dame Oreo weiß den Hundeblick perfekt einzusetzen. © Collage: Screenshots/TikTok/@oreothedogbiscuit

Seit vergangener Woche kann sich das Publikum köstlich über Oreo amüsieren, die in besagtem Video vorwurfsvoll in die Kamera ihres Frauchens Ashleigh McIntyre (35) blickt.

Denn die Australierin, die mit ihrem Partner und der Hündin in Newcastle lebt, hat die Decke der Hündin nicht in der Mitte gefaltet. Doch das muss sein, weil sich Oreo sonst nicht wohlfühlt.

Entsprechend ratlos steht sie vor ihrem Bettchen, weiß nicht, was sie nun tun soll. Mal schaut Oreo zum Herrchen, dann wieder zum Frauchen. Eines ist in jedem Fall schnell klar: In diesem "Zustand" wird sie ihr Bettchen nicht betreten.

Also hat McIntyre ein Einsehen und faltet die Decke in der Mitte, so wie es sich gehört. Genervt legt sich die Labrador-Diva danach hin. Ihre Besitzerin würdigt sie lieber keines Blickes mehr. Sehr zur Freude des Publikums, das neben rund 45.000 Likes vor allem jede Menge Tränen lachende Emojis verteilt.

Aber ist das Verhalten der Hündin überhaupt noch normal?