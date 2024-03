Kleines Hundemädchen einfach ausgesetzt: Findet "Lara" endlich ein Zuhause?

"Lara" wurde von der "Wau-Mau-Insel" aus dem Partnertierheim in Rumänien übernommen. © Bund gegen Missbrauch der Tiere e. V.

Denn die überaus freundliche und aufgeweckte Hündin stammt aus dem Partnertierheim der "Wau-Mau-Insel" im rumänischen Brasov. Und wie es auf der Webseite der "Wau-Mau-Insel" heißt, hat das Tierheim in Rumänien mit zurzeit etwa 130 Welpen und Junghunden seine Kapazitäten bereits mehr als ausgeschöpft.

Obwohl die Tierschützer in Rumänien alles Erdenkliche versuchen, um den vielen in Kartons ausgesetzten oder sogar im Müllcontainer "entsorgten" kleinen Hunden zu helfen, stoßen sie doch immer wieder an Grenzen des Möglichen.

Deshalb versucht man in Kassel regelmäßig, so gut es eben irgendwie geht, die Partnertierheime zu unterstützen. Und so kam eben auch die kleine "Lara" in den Norden Hessens, wo sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nun intensiv bemühen, ein neues passendes Zuhause für sie zu finden.

Allerdings sollten Interessenten natürlich wissen, worauf sie sich einlassen. Denn aufgrund ihres Alters und auch ihrer Herkunft als Fundhund hat das Hunde-Mädchen bislang leider kaum irgendeine Erziehung genossen.