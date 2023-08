Liebenswürdige Huskies stellen ihre Pfleger vor ein Rätsel

In ihrem künftigen Zuhause sollten die zwei umso mehr Auslauf bekommen. Dabei können sie auch einzeln vermittelt werden.

Nach allem, was ihre aktuellen Pfleger herausfinden konnten, hatten Nanook und Nova in einer Etagenwohnung hausen müssen. Kein schönes Leben für die beiden circa zwei Jahre alten Energiebündel.

So sind die Huskies als Folge einer Sicherstellung im Tierheim gelandet, weil ihre früheren Besitzer Probleme mit den Behörden hatten.

"Unglaublich, aber wahr: Bisher gab es kaum Anfragen für Nanook und Nova", erklären die Tierfreunde einigermaßen perplex in einem aktuellen Instagram-Beitrag.

Die Tierheim-Mitarbeiter würden ihre Schützlinge zwar am liebsten zusammen abgeben, räumen jedoch ein, dass der Rüde und die Hündin "nicht sooo dolle" aneinander hängen würden, dass sie nicht auch einzeln zu einem bereits vorhandenen Hund vermittelt werden könnten.

Ihren Followern sprachen sie vorab eine Warnung aus: "Bitte verzichtet auf Kommentare, dass wir sie auf keinen Fall trennen dürfen. Wir kennen unsere Hunde sehr gut und können das ganz gut beurteilen."

Sowohl Nanook als auch Nova seien "absolut lieb" und kämen gut mit anderen Artgenossen zurecht. Außerdem genießen sie Schmuseeinheiten, wenn sie denn welche bekommen.

Wer diese Aufgabe in Zukunft gerne übernehmen will, kann sich auf der Homepage des Tierheims Köln-Dellbrück informieren und per Mail Kontakt mit den Pflegern aufnehmen.