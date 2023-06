Männer wollen verängstigten Hund retten: Als er seinen Kopf dreht, wird ihnen alles klar

Rajasthan (Indien) - Auf den ersten Blick sah er nicht sonderlich schwer verletzt aus. Dennoch war der Rüde, den die Tierschützer von "Animal Aid Unlimited" retten wollten, sehr verängstigt. Erst als der arme Rüde seinen Kopf zur Seite drehte, erkannte das Team, das im indischen Bundesstaat Rajasthan arbeitet, was los war.

Dieser arme Hund war bei seiner Rettung sehr verängstigt. © YouTube/Screenshot/Animal Aid Unlimited, India

Denn unter seinem linken Auge klaffte eine tiefe Wunde, aus der Blut gelaufen war. "Er schrie vor Angst, als wir uns ihm näherten. Also legten wir ihm sanft eine Decke über die Augen, was ihn so weit beruhigte, dass wir ihn hochheben und zu unserem Rettungswagen tragen konnten", schreibt das Team unter das YouTube-Video (siehe unten), das es vor wenigen Tagen zu dieser Geschichte veröffentlicht hat.

Wie tief die Wunde wirklich war, stellten die Retter erst bei der Behandlung fest. Sofort gaben sie ihrem tierischen Patienten eine Spritze gegen die Schmerzen. Tapfer und erschöpft ließ der Vierbeiner alles über sich ergehen.

In der neuen, sicheren Umgebung ging es dem Hund schon bald besser. Nach der medizinischen Behandlung gab es neben Futter auch die ersten Streicheleinheiten.



Immer wieder trugen seine Pfleger Salben auf die Verletzungen auf, um den Heilungsprozess zu beschleunigen. Dann war es so weit.